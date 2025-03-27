«Мы самоубийством заниматься не собираемся». Лукашенко отреагировал на информацию про включение денежного печатного станка в Беларуси

— Некоторые тут начали вякать: ну, пришли тут Головченко с Егоровым (в руководство Нацбанка. — Ред.) — они тут сейчас станок включат. Да у них нет станка. Станок у меня вон стоит за кабинетом, он уже заржавел, — отметил глава государства.