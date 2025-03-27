«Мы самоубийством заниматься не собираемся». Лукашенко отреагировал на информацию про включение денежного печатного станка в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о включении печатного станка в Беларуси, сравнив это с самоубийством, передает БелТА.
— Некоторые тут начали вякать: ну, пришли тут Головченко с Егоровым (в руководство Нацбанка. — Ред.) — они тут сейчас станок включат. Да у них нет станка. Станок у меня вон стоит за кабинетом, он уже заржавел, — отметил глава государства.
Президент подчеркнул, что Беларусь не та страна, чтобы сегодня в ней включить станок, начать печатать деньги. Он пояснил, что уже завтра подобное моментом выльется в инфляцию. По словам Лукашенко, следует тысячу раз посмотреть по сторонам:
— И никто никакие станки включать не собирается, потому что у нас и ситуация не та, чтобы включить. Более-менее ситуация нормальная в стране, — заявил президент Беларуси.
Он обратил внимание на то, что Беларусь зависит от рынков, зависит от них и финансовая система. Вместе с тем Александр Лукашенко заметил, что смогли научиться как-то держать баланс:
— Поэтому, ну ясно, хотят (оппоненты. — Ред.) взбудоражить население, что вот завтра пойдет инфляция, мы тут начнем обесценивать нашу национальную валюту и так далее. Мы самоубийством заниматься не собираемся, — акцентировал внимание глава государства.
Ранее новый премьер Турчин опроверг слухи о бездумной эмиссии денег в Беларуси: «Напечатают такое количество денег, что экономика рухнет».
Кстати, Нацбанк Беларуси выпустит банкноту номиналом 80 рублей.
Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового заместителя главы Администрации президента.