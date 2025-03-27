В Прикамье начнут добывать редкоземельные металлы из ядовитых шахтных вод

Решить экологическую проблему пытались еще более 20 лет назад, когда она только-только возникла, но ощутимых результатов в то время добиться не удалось. Сегодня варианты ее решения обсуждают уже на федеральном уровне. В частности, о ней напомнил заместитель директора по науке Естественнонаучного института ПГНИУ заслуженный эколог РФ Николай Максимович на заседании межведомственной рабочей группы по решению экологических проблем Кизеловского угольного бассейна, которое прошло на площадке Государственной Думы. По его словам, уменьшить объемы токсичных изливов можно с помощью технических приемов. Мероприятия по очистке водных ресурсов очень затратны, но их можно частично окупить за счет переработки отходов, образующихся в процессе очистки шахтных вод. В них есть редкоземельные металлы (РЗМ), стоимость которых на мировом рынке высока.