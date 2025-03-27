В Прикамье начнут добывать редкоземельные металлы из ядовитых шахтных вод

Напомним: в 1990-х шахты были закрыты, поскольку себестоимость добычи угля в КУБе оказалась слишком высока. Кислые воды содержат вредные для окружающей среды вещества, которые скапливаются в донных отложениях. Среди них, например, бериллий — микроэлемент первого класса опасности.
Решить экологическую проблему пытались еще более 20 лет назад, когда она только-только возникла, но ощутимых результатов в то время добиться не удалось. Сегодня варианты ее решения обсуждают уже на федеральном уровне. В частности, о ней напомнил заместитель директора по науке Естественнонаучного института ПГНИУ заслуженный эколог РФ Николай Максимович на заседании межведомственной рабочей группы по решению экологических проблем Кизеловского угольного бассейна, которое прошло на площадке Государственной Думы. По его словам, уменьшить объемы токсичных изливов можно с помощью технических приемов. Мероприятия по очистке водных ресурсов очень затратны, но их можно частично окупить за счет переработки отходов, образующихся в процессе очистки шахтных вод. В них есть редкоземельные металлы (РЗМ), стоимость которых на мировом рынке высока.
— Суть метода состоит в очистке вод в сочетании с извлечением полезных компонентов, — подчеркнул Николай Максимович. — Такой способ реален и выгоден в эколого-экономическом отношении. Уверен, что комплекс мероприятий, разработанный командой ученых, поможет решить острую экологическую проблему Прикамья. Сама по себе она не исчезнет. Мировой опыт показывает, что изливы кислых шахтных вод, подобных кизеловским, могут загрязнять реки еще более сотни лет.
Чем же богаты отравленные воды? В них, например, можно найти ниобий — металл, названный в честь дочери мифического героя Тантала. По твердости и плотности он на уровень выше, чем другие тугоплавкие металлы. Ниобий используют в радиоэлектронике, а также для производства и покрытия деталей ракет, нефтеперегонной и химической аппаратуры, реактивных двигателей и ядерных реакторов. Другой ценный элемент, содержащийся в изливах, — серебристо-белый металл скандий. Легкость, прочность и устойчивость к коррозии делают его особенно ценным в таких высокотехнологичных отраслях, как авиация и космическая индустрия. Помимо этого, из «мертвых» вод, по мнению ученых, можно добыть самый тугоплавкий металл вольфрам. Он не боится высоких температур, поэтому применяется при производстве авиационных двигателей и инструментов для обработки металла.
Технология добычи редкоземельных металлов, которую предлагают пермские ученые, достаточно сложная, но стоимость получаемой в итоге продукции высока. Средства, полученные от реализации РЗМ, смогут окупить не только затраты на их производство, но и часть мероприятий по очистке загрязненных вод.
Кстати.
На севере Пермского края построят завод редкоземельных металлов. Уже заключен контракт на его проектирование. Сумма инвестиций в строительство предприятия составит более семи миллиардов рублей. Проект предполагает ежегодное производство 2500 тонн редкоземельной продукции: лантана, церия, неодима, празеодима и концентрата РЗМ среднетяжелой группы (самарий, гадолиний, европий). Большая часть продукции завода будет поставляться на экспорт.