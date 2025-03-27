Минтранс намерен привести трассу в Крым в нормативное состояние за 3 года

Минтранс намерен привести трассу в Крым в нормативное состояние за три года, сообщает ТАСС.
Как сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт, автодорога из региональной собственности перешла в федеральную летом 2024 года. Но, несмотря на то, что дорога лишь недавно стала федеральной, Минтранс в прошлом году дополнительно выделил финансирование на ее содержание.
Министр уточнил, что в планах на текущий год — отремонтировать самые сложные участки.
«Там интенсивность растет, едет транспорт — это очень хорошо. Значит, экономика развивается», — добавил он.
Ранее «АиФ-Крым» писал — восстановили путепровод к трассе Таврида. Путепровод Станционное находится в Ленинском районе. Он обеспечивает связь между населенными пунктами и федеральной трассой.
Автомобильная дорога в объезд «Артека» будет готова до 1 июня 2026 года. В рамках реализации проекта построят мост длиной 72,77 метров, шесть водопропускных труб, четыре верховых и три низовых стены.