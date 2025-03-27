Минтранс намерен привести трассу в Крым в нормативное состояние за 3 года

Как сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт, автодорога из региональной собственности перешла в федеральную летом 2024 года. Но, несмотря на то, что дорога лишь недавно стала федеральной, Минтранс в прошлом году дополнительно выделил финансирование на ее содержание.