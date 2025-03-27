В Волгограде с 28 марта начнет работу новый речной маршрут

Речные трамвайчики будут работать 3 раза в неделю по маршруту Волгоград — Островная: по пятницам, субботам и воскресеньям. Запланированы 4 рейса в день. Отравление от речного порта будет происходить в 8.30 и 17.00, в обратном направлении — в 09.30 и 18.00.