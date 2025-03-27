В Волгограде с 28 марта начнет работу новый речной маршрут

Уже действуют маршруты Волгоград — Культбаза и Руднева — о. Сарпинский.
Речные трамвайчики будут работать 3 раза в неделю по маршруту Волгоград — Островная: по пятницам, субботам и воскресеньям. Запланированы 4 рейса в день. Отравление от речного порта будет происходить в 8.30 и 17.00, в обратном направлении — в 09.30 и 18.00.
С апреля местные теплоходы будут перевозить пассажиров по направлению Волгоград — Культбаза 5 дней в неделю: помимо среды, пятницы, субботы и воскресенья рейсы будут выполняться еще и по четвергам.
На маршруте Руднева — о. Сарпинский трамвайчики работают круглый год, каждый день совершается 10 рейсов.
«С наступлением необходимых гидрологических условий речной транспорт выйдет и на другие маршруты, — написали в тг-канале администрации Волгограда. — В 2024 году услугами водного транспорта воспользовались порядка 478 тыс. человек».