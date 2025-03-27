Назвали дату запуска активного строительства ВСМ Москва-Петербург

Также сообщали, что стройка ВСМ может начаться уже в 2024 году. Сейчас определяется форма управления проектом, а также заканчивается формирование проектного офиса. Также уточняется трассировка расположение пересадочных узлов, поскольку эти решения повлияют на удобство, безопасность и пассажиропоток. И кроме того, стало известно, сколько потратят на строительство ВСМ Москва-Петербург.