Власти Новосибирска к лету представят план ремонта Октябрьского моста

Мэрия Новосибирска определится с планами по ремонту Октябрьского моста до конца лета. Подрядная организация, которая займется проектом, уже выбрана. Об этом сообщил начальник отдела по надзору соблюдения прав предпринимателей региональной прокуратуры Станислав Ксензов.
Ремонт моста идет с задержками — за время работ сменилось три подрядчика. В отношении каждого возбудили административные дела за срыв сроков. Одну из компаний уже оштрафовали на 22 миллиона рублей.
Сейчас мост готов на 74%, его состояние оценивается как удовлетворительное. Новый подрядчик должен уточнить объем работ, сроки и стоимость ремонта.
Напомним, что в Новосибирске выбрали подрядчика для ремонта Димитровского моста за 605,6 миллионов рублей.