У жителей Перми накопился долг за воду почти 700 миллионов рублей

Жители Перми задолжали за водоснабжение и водоотведение почти 700 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Новогор-Прикамье».
Отмечается, что 84% потребителей оплачивают счета своевременно. Около 8% пермяков оплачивают воду раз в два-три месяца, и еще 8% — это те, кто не платит вообще. В прошлом году удалось взыскать почти 358 миллионов рублей задолженности. Должникам пришлось не только погашать долги, но и оплачивать увеличенную с сентября госпошлину, которая возросла в 10 раз.
«К потребителям, которые не хотят вовремя платить за использованную воду, применяются все допустимые законом меры: обзвоны, уведомления по почте или через смс, направляются требования о погашении дебиторской задолженности и предложения о реструктуризации задолженности. Уже с начала этого года должникам направлено более 50 тысяч досудебных уведомлений», — добавили в пресс-службе компании.