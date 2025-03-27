У жителей Перми накопился долг за воду почти 700 миллионов рублей

Отмечается, что 84% потребителей оплачивают счета своевременно. Около 8% пермяков оплачивают воду раз в два-три месяца, и еще 8% — это те, кто не платит вообще. В прошлом году удалось взыскать почти 358 миллионов рублей задолженности. Должникам пришлось не только погашать долги, но и оплачивать увеличенную с сентября госпошлину, которая возросла в 10 раз.