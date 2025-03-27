В Воронежской области предложили ужесточить наказание за парковку на газоне

Министерство ЖКХ и энергетики Воронежской области выступило с инициативой внести изменения в закон «Об административных правонарушениях» и ужесточить наказание для граждан, паркующихся на газонах и не попадающих в мусорные баки. Об этом рассказали в ведомстве 27 марта.
Там пояснили, что предложенные изменения направлены на повышение штрафов за нарушение правил благоустройства, в том числе за парковку автомобилей на газонах и за выброс мусора в неположенных местах. Эти меры будут действовать только для правонарушителей, которые преступили закон повторно.
Авторы предложения подчеркивают, что газоны и дорожки нередко страдают от машин, а также от действий коммунальных служб и безответственных людей, выбрасывающих мусор мимо контейнеров и паркующих автомобили в запрещённых местах. Эти вопросы активно обсуждаются на заседаниях властей.
Административные комиссии занимаются рассмотрением дел о подобных нарушениях. В настоящее время штраф за парковку на газонах составляет от 1 до 3 тысяч рублей. Он может увеличится. Вопрос рассмотрят депутаты облдумы.