В Воронежской области предложили ужесточить наказание за парковку на газоне

Там пояснили, что предложенные изменения направлены на повышение штрафов за нарушение правил благоустройства, в том числе за парковку автомобилей на газонах и за выброс мусора в неположенных местах. Эти меры будут действовать только для правонарушителей, которые преступили закон повторно.