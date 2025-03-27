НАС попросил ЦБ РФ урезать комиссии дилеров от кредитов на автомобили

Если дилер будет убыточным, есть вероятность того, что его сотрудники потеряют работу, не будут платиться налоги. Дилер бы не стал навязывать финансовые услуги, если бы мог зарабатывать на продаже автомобилей, добавил он. По словам Мосеева, комиссия, которую дилеры получают от банков за оформленный кредит, сейчас не превышает 4%.