В апреле в Ростовской области проиндексируют социальные пенсии

В апреле 2025 года для 97 тысяч жителей Ростовской области проиндексируют социальные пенсии. Выплаты увеличатся на 14,75%. Об этом сообщает донское отделение СФР.
Денежные перечисления обновят с учетом роста прожиточного минимума пенсионеров за прошлый год.
— Индексация социальных пенсий проводится ежегодно с 1 апреля. Никуда обращаться не нужно, увеличение проводится в проактивном режиме, — подчеркнула управляющий отделением СФР по Ростовской области Светлана Жинкина.
Напомним, социальные пенсии обычно назначаются тем, у кого недостаточно стажа для страховой пенсии, а также людям с инвалидностью и при потере кормильца.
Добавим, одновременно на Дону проиндексируют пенсии по государственному обеспечению. Эти изменения коснутся участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, военнослужащих, служивших по призыву, а также граждан, пострадавших от радиационных катастроф. На выплату имеют право и другие категории получателей.