В апреле в Ростовской области проиндексируют социальные пенсии

Добавим, одновременно на Дону проиндексируют пенсии по государственному обеспечению. Эти изменения коснутся участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, военнослужащих, служивших по призыву, а также граждан, пострадавших от радиационных катастроф. На выплату имеют право и другие категории получателей.