На ремонт дорог в Пермском крае выделено 698 миллионов рублей

В этом году в Куединском, Чернушинском, Октябрьском, Кунгурском, Ординском и Уинском районах отремонтируют участки автомобильных дорог. Торги на выполнение работ по ремонту региональных дорог на 2025−2026 годы уже объявлены на сайте Госзакупок. Заказчиком выступает краевое управление автомобильных дорог и транспорта. Максимальная стоимость контракта составит 698,3 миллиона рублей. Об этом пишет «Business Class».