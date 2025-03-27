На ремонт дорог в Пермском крае выделено 698 миллионов рублей

В этом году в Куединском, Чернушинском, Октябрьском, Кунгурском, Ординском и Уинском районах отремонтируют участки автомобильных дорог. Торги на выполнение работ по ремонту региональных дорог на 2025−2026 годы уже объявлены на сайте Госзакупок. Заказчиком выступает краевое управление автомобильных дорог и транспорта. Максимальная стоимость контракта составит 698,3 миллиона рублей. Об этом пишет «Business Class».
Согласно проекту, предстоит привести в порядок участки на следующих дорогах: «Голдыри — Орда — Октябрьский» (6 км), «Чернушка — Тюш — Явгильдино» (2,8 км), «Чернушка — Тюш» (5,6 км), «Чернушка — Куеда» (4,5 км), «Куеда — Янаул» (6 км).
Работы будут включать замену дорожного покрытия, установку нового барьерного ограждения, замену дорожных знаков и обновление автобусных остановок.
Старт работ намечен на 20 мая, а завершение — не позднее 31 июля 2026 года.