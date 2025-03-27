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Две марки бензина подорожали за неделю в Воронежской области

Цены на бензин немного возросли в Воронежской области на прошлой неделе.

Источник: Комсомольская правда

27 марта Воронежстат опубликовал новую недельную сводку, основанную на данных о ценах на топливо.

Хорошая новость заключается в том, что стоимость дизельного топлива за последний неделю немного снизилась на 0,31%: если на прошлой неделе литр стоил 67,07 рубля, то сейчас — 66,59 рубля.

Цена на бензин марки АИ-98 и выше осталась неизменной — 84,08 рубля за литр.

При этом другие марки бензина заметно подорожали: АИ-92 увеличился на 0,09% (с 56,9 до 56,96 рубля), а АИ-95 — на 0,11% (с 62,05 до 62,12 рубля).

На прошлой неделе также было зафиксировано общее повышение цен на все виды автомобильного топлива.