Две марки бензина подорожали за неделю в Воронежской области

27 марта Воронежстат опубликовал новую недельную сводку, основанную на данных о ценах на топливо.
Хорошая новость заключается в том, что стоимость дизельного топлива за последний неделю немного снизилась на 0,31%: если на прошлой неделе литр стоил 67,07 рубля, то сейчас — 66,59 рубля.
Цена на бензин марки АИ-98 и выше осталась неизменной — 84,08 рубля за литр.
При этом другие марки бензина заметно подорожали: АИ-92 увеличился на 0,09% (с 56,9 до 56,96 рубля), а АИ-95 — на 0,11% (с 62,05 до 62,12 рубля).
На прошлой неделе также было зафиксировано общее повышение цен на все виды автомобильного топлива.