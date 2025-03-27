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В Новосибирске исчез баннер об открытии рынка «Хилокский 2.0»

Торговую зону планировали обустроить в микрорайоне Паласса.

Источник: РИА "Новости"

В Кировском районе Новосибирска исчез скандальный баннер об открытии овощного рынка в микрорайоне Палласа. Сотрудники Городского центра наружной рекламы выяснили, что он установлен на муниципальной земле незаконно, поэтому убрали его, сообщает «Прецедент».

Объявление о скором открытии овощного рынка взбудоражило местное население. Горожане выступили против такого соседства. Кроме того, до сих пор неизвестно, кто и на каком основании решил обустроить здесь рынок.

По информации чиновников, собственник земельного участка не решил, будет ли использовать его под торговлю. Не выдавали разрешения и на проведение ярмарок.