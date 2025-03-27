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Нацбанк выпускает в обращение банкноты нового дизайна номиналом 1 000 тенге

С 28 марта 2025 года Национальный банк Казахстана (НБК) вводит в обращение банкноты номиналом 1 000 тенге с обновлённым дизайном, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

Источник: nationalbank.kz

Это уже четвёртая банкнота из серии «Сакский стиль», отражающей культурное наследие древних кочевников и традиционные казахские орнаменты. Несмотря на официальный старт выпуска, массовое поступление банкнот в оборот ожидается во втором полугодии 2025 года, так как требуется время на доставку в регионы и адаптацию банковской техники.

Дизайн новой банкноты

На лицевой стороне изображены:

  • «Древо жизни» с парящей птицей (деталь головного убора Золотого человека из Кургана Иссык, 5−4 вв. до н. э.), символизирующее связь природы и духовных верований;
  • Спираль ДНК и символ бесконечности, обозначающие гармонию человека с окружающим миром;
  • Артефакт в виде свернувшегося хищника (Курган Бесоба, 6−4 вв. до н. э.), символизирующий силу духа и выносливость.

На оборотной стороне представлены:

  • Казахские породы собак Тобет и Тазы на фоне стилизованного щита, символизирующего защиту национальных ценностей;
  • Круговой казахский орнамент, олицетворяющий четыре стороны света и созидательную энергию;
  • Подпружная бляха в виде хищника (Курган Кырык-оба, 7−6 вв. до н. э.), символизирующая единство с природой;
  • Степные холмы Казахстана, вписанные в орнаментальный символ бесконечности.

Замена старых банкнот

Новые купюры поэтапно заменят банкноты образца 2014 года в течение 24 месяцев — с 28 марта 2025 года по 27 марта 2027 года. В этот период старые и новые банкноты будут находиться в обороте одновременно, поэтому гражданам не нужно специально обменивать купюры в банках.

С 28 марта 2027 года по 27 марта 2030 года обмен старых банкнот на новые будет возможен во всех банках второго уровня и отделениях «Казпочты». Филиалы Нацбанка будут принимать старые банкноты бессрочно.