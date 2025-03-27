Нацбанк выпускает в обращение банкноты нового дизайна номиналом 1 000 тенге

Это уже четвёртая банкнота из серии «Сакский стиль», отражающей культурное наследие древних кочевников и традиционные казахские орнаменты. Несмотря на официальный старт выпуска, массовое поступление банкнот в оборот ожидается во втором полугодии 2025 года, так как требуется время на доставку в регионы и адаптацию банковской техники.
Дизайн новой банкноты
На лицевой стороне изображены:
- «Древо жизни» с парящей птицей (деталь головного убора Золотого человека из Кургана Иссык, 5−4 вв. до н. э.), символизирующее связь природы и духовных верований;
- Спираль ДНК и символ бесконечности, обозначающие гармонию человека с окружающим миром;
- Артефакт в виде свернувшегося хищника (Курган Бесоба, 6−4 вв. до н. э.), символизирующий силу духа и выносливость.
На оборотной стороне представлены:
- Казахские породы собак Тобет и Тазы на фоне стилизованного щита, символизирующего защиту национальных ценностей;
- Круговой казахский орнамент, олицетворяющий четыре стороны света и созидательную энергию;
- Подпружная бляха в виде хищника (Курган Кырык-оба, 7−6 вв. до н. э.), символизирующая единство с природой;
- Степные холмы Казахстана, вписанные в орнаментальный символ бесконечности.
Замена старых банкнот
Новые купюры поэтапно заменят банкноты образца 2014 года в течение 24 месяцев — с 28 марта 2025 года по 27 марта 2027 года. В этот период старые и новые банкноты будут находиться в обороте одновременно, поэтому гражданам не нужно специально обменивать купюры в банках.
С 28 марта 2027 года по 27 марта 2030 года обмен старых банкнот на новые будет возможен во всех банках второго уровня и отделениях «Казпочты». Филиалы Нацбанка будут принимать старые банкноты бессрочно.