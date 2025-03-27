Нацбанк выпускает в обращение банкноты нового дизайна номиналом 1 000 тенге

Это уже четвёртая банкнота из серии «Сакский стиль», отражающей культурное наследие древних кочевников и традиционные казахские орнаменты. Несмотря на официальный старт выпуска, массовое поступление банкнот в оборот ожидается во втором полугодии 2025 года, так как требуется время на доставку в регионы и адаптацию банковской техники.