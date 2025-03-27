Жителям Кубани рассказали, за какие профессии в регионе платят больше всего в первом квартале 2025 года, сообщает «Авито».
Лидером рейтинга стал гипсокартонщик. В среднем такой специалист получает 205 тыс. в месяц, что по сравнению с аналогичным период прошлого года больше на 50%.
Второе место заняла вакансия автоэлектрика. Соискателями данной профессии предлагали в среднем 158 тыс. рублей, что на 60% больше прошлогодних показателей.
Тройку лидеров замыкает монолитчик. Зарплатные предложения на эту позицию в среднем составляют 143 тыс. рублей, что на 53% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Ранее мы писали, в Краснодарском крае на январь 2025 года эксперты выяснили, что среди офисных работников наиболее высокую заработную плату получили логисты. По мнению аналитиков, в среднем работодатели предлагали кандидатам свыше 92 тысяч рублей в месяц.