Более 100 тысяч новосибирских пенсионеров получили новую надбавку к пенсии

В 2025 году Отделение Социального фонда России по Новосибирской области ввело новые надбавки для пенсионеров. Доплаты в размере 1 200 рублей получат более 100 тысяч жителей региона — инвалиды I группы и граждане старше 80 лет. Об этом сообщает пресс-служба Отделения СФР по Новосибирской области.
— Данная надбавка установлена вместо компенсационной выплаты по уходу, которая ранее выплачивалась неработающим трудоспособным гражданам, которые оформили уход за пенсионером старше 80 лет либо инвалидом I группы. Теперь доплата установлена всем новосибирцам указанной категории независимо от того, установлена ли была выплата по уходу за ними или нет. Именно поэтому получателей доплаты стало значительно больше, чем граждан, кому была установлена выплата по уходу, — прокомментировал управляющий Отделением СФР по Новосибирской области Александр Терепа.
Надбавки начисляются автоматически, без подачи заявлений, как к страховым пенсиям, так и к пенсиям по государственному обеспечению. С 1 января сумма для получателей страховых пенсий увеличилась до 1 314 рублей благодаря индексации. Для социальных пенсий индексация пройдет 1 апреля.
Особые правила действуют для тех, кто получает две пенсии: военным пенсионерам надбавку начислят только к одной из них. Также сохранены льготы для ухаживающих — им продолжат начислять пенсионные баллы за стаж.