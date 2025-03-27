Более 100 тысяч новосибирских пенсионеров получили новую надбавку к пенсии

— Данная надбавка установлена вместо компенсационной выплаты по уходу, которая ранее выплачивалась неработающим трудоспособным гражданам, которые оформили уход за пенсионером старше 80 лет либо инвалидом I группы. Теперь доплата установлена всем новосибирцам указанной категории независимо от того, установлена ли была выплата по уходу за ними или нет. Именно поэтому получателей доплаты стало значительно больше, чем граждан, кому была установлена выплата по уходу, — прокомментировал управляющий Отделением СФР по Новосибирской области Александр Терепа.