В Узбекистане готовится масштабная продажа рынков: что стоит за этим решением и чего ожидать?

На данный момент хокимиятам принадлежит не менее 51% доли в 537 рынках и торговых комплексах по всей республике. Планируемое нововведение означает, что эти доли будут выставлены на продажу через аукционы.
Зачем это делается?
Основная цель — стимулировать развитие частной инициативы, улучшить условия для предпринимателей и убрать административные барьеры. Владение рынками со стороны государства (в лице хокимиятов) часто означает избыточное вмешательство, сложные бюрократические процедуры, ручное управление и, не в последнюю очередь, коррупционные риски.
Передача рынков в частные руки должна активизировать конкуренцию между управляющими структурами, повысить качество сервиса на рынках, ускорить модернизацию инфраструктуры, увеличить налоговые поступления за счёт роста прозрачности и эффективности бизнеса.
Польза для предпринимателей
Для мелких и средних торговцев это шанс освободиться от давления со стороны местных властей, которые, пользуясь своими правами собственников, нередко вмешиваются в дела арендаторов, устанавливают завышенные тарифы на аренду и услуги, либо вовсе отдают места «своим».
Приватизация откроет рынок для частных инвестиций — появится возможность развивать инфраструктуру рынков, вводить цифровые системы управления, улучшать условия торговли, особенно в регионах.
А может ли это привести к монополизации?
Это один из главных рисков. Если не будет предусмотрено чётких антимонопольных механизмов, крупные игроки могут скупить рынки в разных частях страны и установить единые условия — зачастую не в пользу мелких торговцев и покупателей.
Важно, чтобы при продаже были установлены ограничения на концентрацию собственности и обязательные условия по сохранению социального назначения рынков — особенно в сегменте продуктовых базаров.
Что будет с ташкентскими рынками?
Судьба крупных рынков столицы — таких как «Чорсу», «Куйлюк», «Фархадский», «Кадышева» и других — будет особенно интересной. Многие из них находятся на землях, принадлежащих городу, и по факту являются источниками стабильных доходов для местных администраций.
Скорее всего, приватизация в Ташкенте будет проходить в несколько этапов — начиная с меньших рынков и торговых павильонов. Крупные рынки могут быть проданы либо целиком, либо по долям — с обязательствами по инвестициям, модернизации и сохранению профильной деятельности.
Масштабная приватизация рынков — это однозначно шаг в сторону либерализации экономики. Однако он требует высокой прозрачности, справедливых условий конкуренции и чёткой антимонопольной политики. Если всё будет сделано грамотно, выиграют и предприниматели, и покупатели. В противном случае — есть риск создать новые частные монополии вместо старых административных.