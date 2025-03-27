В Узбекистане готовится масштабная продажа рынков: что стоит за этим решением и чего ожидать?

Скорее всего, приватизация в Ташкенте будет проходить в несколько этапов — начиная с меньших рынков и торговых павильонов. Крупные рынки могут быть проданы либо целиком, либо по долям — с обязательствами по инвестициям, модернизации и сохранению профильной деятельности.