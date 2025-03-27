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В Узбекистане готовится масштабная продажа рынков: что стоит за этим решением и чего ожидать?

Vaib.uz (Узбекистан. 27 марта). Сегодня президент Узбекистана провёл совещание, посвящённое вопросам приватизации государственной собственности. Одной из самых обсуждаемых тем встречи стало предложение отменить норму законодательства, обязывающую хокимияты владеть долями в рынках и торговых комплексах. Это может привести к крупнейшей волне приватизации в истории торговли страны.

Источник: Vaib.Uz

На данный момент хокимиятам принадлежит не менее 51% доли в 537 рынках и торговых комплексах по всей республике. Планируемое нововведение означает, что эти доли будут выставлены на продажу через аукционы.

Зачем это делается?

Основная цель — стимулировать развитие частной инициативы, улучшить условия для предпринимателей и убрать административные барьеры. Владение рынками со стороны государства (в лице хокимиятов) часто означает избыточное вмешательство, сложные бюрократические процедуры, ручное управление и, не в последнюю очередь, коррупционные риски.

Передача рынков в частные руки должна активизировать конкуренцию между управляющими структурами, повысить качество сервиса на рынках, ускорить модернизацию инфраструктуры, увеличить налоговые поступления за счёт роста прозрачности и эффективности бизнеса.

Польза для предпринимателей

Для мелких и средних торговцев это шанс освободиться от давления со стороны местных властей, которые, пользуясь своими правами собственников, нередко вмешиваются в дела арендаторов, устанавливают завышенные тарифы на аренду и услуги, либо вовсе отдают места «своим».

Приватизация откроет рынок для частных инвестиций — появится возможность развивать инфраструктуру рынков, вводить цифровые системы управления, улучшать условия торговли, особенно в регионах.

А может ли это привести к монополизации?

Это один из главных рисков. Если не будет предусмотрено чётких антимонопольных механизмов, крупные игроки могут скупить рынки в разных частях страны и установить единые условия — зачастую не в пользу мелких торговцев и покупателей.

Важно, чтобы при продаже были установлены ограничения на концентрацию собственности и обязательные условия по сохранению социального назначения рынков — особенно в сегменте продуктовых базаров.

Что будет с ташкентскими рынками?

Судьба крупных рынков столицы — таких как «Чорсу», «Куйлюк», «Фархадский», «Кадышева» и других — будет особенно интересной. Многие из них находятся на землях, принадлежащих городу, и по факту являются источниками стабильных доходов для местных администраций.

Скорее всего, приватизация в Ташкенте будет проходить в несколько этапов — начиная с меньших рынков и торговых павильонов. Крупные рынки могут быть проданы либо целиком, либо по долям — с обязательствами по инвестициям, модернизации и сохранению профильной деятельности.

Масштабная приватизация рынков — это однозначно шаг в сторону либерализации экономики. Однако он требует высокой прозрачности, справедливых условий конкуренции и чёткой антимонопольной политики. Если всё будет сделано грамотно, выиграют и предприниматели, и покупатели. В противном случае — есть риск создать новые частные монополии вместо старых административных.