УФАС проверит обоснованность установления цен на хлеб в Пермском крае

По данным управления, антимонопольная служба РФ исследовала рынок производителей хлеба на территории страны. Анализу подлежали показатели компаний, выпекающих хлеб недлительного хранения из пшеничной и ржаной муки и их смеси за 2022−2024 год. Опрос провели среди более 1,5 тысячи хозяйствующих субъектов и индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством и оптовой торговлей хлебом.