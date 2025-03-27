УФАС проверит обоснованность установления цен на хлеб в Пермском крае

Управление ФАС проверит обоснованность установления цен на хлеб в Пермском крае, сообщает ведомство.
По данным управления, антимонопольная служба РФ исследовала рынок производителей хлеба на территории страны. Анализу подлежали показатели компаний, выпекающих хлеб недлительного хранения из пшеничной и ржаной муки и их смеси за 2022−2024 год. Опрос провели среди более 1,5 тысячи хозяйствующих субъектов и индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством и оптовой торговлей хлебом.
По итогу исследования федеральное ведомство поручило пермскому УФАС проанализировать обоснованность установления оптово-отпускных цен на хлеб в регионе. В Пермском крае ведомство проверит два предприятия.
«Производители, обладающие существенной долей в объёме реализации указанных товаров определены в 82 регионах, в том числе в Пермском крае. Среди них АО “Покровский хлеб” и ООО “ПО “Первый хлеб””, — рассказывает пермское УФАС.
При необходимости и наличии оснований управление примет антимонопольные меры.