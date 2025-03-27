Госкомитет РТ по тарифам напомнил о специфике счета-фактуры за ЖКУ

Взнос на капитальный ремонт утверждается постановлением Кабинета Министров Татарстана. Плата за жилищные услуги рассчитывается исходя из площади квартиры (с квадратного метра). Размер платы за ЖКУ непостоянен. На него оказывают влияние объем потребления коммунальных ресурсов, количество проживающих, площадь помещения, степень благоустройства, тарифы на услуги и так далее. Каждый фактор в той или иной мере влияет на итоговую сумму в счете-фактуре за ЖКУ.