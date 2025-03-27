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Задержали уже пятерых: в Ростове «серых возчиков» будут ловить регулярно

Ростовская область, 27 марта 2025. DON24.RU. В Ростове регулярно будут проводить рейды по задержанию «серых возчиков». Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем телеграм-канале. Городская администрация работает совместно с полицией и администрациями районов Ростова.

По результатам последнего рейда задержали пять таких нарушителей.

«Эту практику мы продолжим. Рычаги воздействия у нас есть, в том числе путем изъятия транспортного средства», — пишет Александр Скрябин.

Такую задачу поставил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь на соответствующем совещании. Также первые рейды прошли в Батайске и Азовском районе.

В случае обнаружения «серых возчиков» жители города могут обратиться в районную администрацию.

В отношении возчиков составили протоколы по статье 8.2 КоАП РФ. Если мусор выгрузили или бросили с автомототранспортного средства, то штраф составит от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, если с грузовика, трактора или другой самоходной машины — от 40 до 120 тыс. рублей, при повторном нарушении — от 60 до 250 тыс. рублей.