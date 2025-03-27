Задержали уже пятерых: в Ростове «серых возчиков» будут ловить регулярно

В отношении возчиков составили протоколы по статье 8.2 КоАП РФ. Если мусор выгрузили или бросили с автомототранспортного средства, то штраф составит от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, если с грузовика, трактора или другой самоходной машины — от 40 до 120 тыс. рублей, при повторном нарушении — от 60 до 250 тыс. рублей.