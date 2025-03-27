Курумоч с 30 марта переходит на летнее расписание

Из международных направлений лидером по количеству рейсов остается Турция: заявлены рейсы в Стамбул и в Анталью. На весь летний период в расписании сохранятся полеты в Шарджу — рейсы выполняет Air Arabia. В расписании также запланированы рейсы в Дубай, Хургаду, Шарм-Эль-Шейх, Ереван и Тбилиси, сообщает пресс-служба Курумоча.