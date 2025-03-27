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Трасса Алексеевское — Альметьевск станет платной с 31 марта

С 31 марта трасса Алексеевское Альметьевск, находящаяся в концессии у АО Автострада, станет платной. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.

Источник: Коммерсантъ

На магистрали внедрена современная система безбарьерного взимания платы «Свободный поток», которая позволяет водителям проезжать участки без остановок, а оплачивать поездку можно будет после завершения маршрута.

Вдоль всей трассы установлены специальные рамки с камерами, фиксирующими госномера транспортных средств. Система с компьютерным зрением автоматически определяет категорию автомобиля и рассчитывает стоимость проезда.

Тарифы за проезд зависят от категории транспорта:

I категория (легковые авто высотой до 2 м): 4,50 ₽/км;

II категория (легковые авто высотой от 2 до 2,6 м): 6,75 ₽/км;

III категория (грузовики и автобусы с двумя осями высотой от 2,6 м): 9 ₽/км;

IV категория (грузовики и автобусы с тремя осями высотой от 2,6 м): 18 ₽/км.

Полная стоимость проезда для легковых автомобилей I категории по всей трассе составит 653 ₽

Ранее сообщалось, что автодорога Алексеевское — Альметьевск будет платной на протяжении 96 лет.