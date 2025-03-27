В Узбекистане определили цели в области приватизации на 2025 год

В результате число предприятий с государственной долей сократилось вдвое, а доля государства в экономике — на 13 процентов. Существенно повысилась и эффективность приватизированного имущества. Если раньше в основном продавались небольшие предприятия и объекты, то в последние годы начали выставляться на торги и крупные активы. В частности, были приватизированы такие предприятия, как «Ферганаазот», Кунградский содовый завод, «Фотон», «Темирйул-контейнер», а также гостиницы «International» и «Lotte». В ноябре прошлого года впервые было проведено «народное IPO», в рамках которого населению были проданы более 3 миллионов акций Товарно-сырьевой биржи. В результате 11 тысяч граждан стали акционерами.