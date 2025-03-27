В Узбекистане определили цели в области приватизации на 2025 год

Как отмечалось, с 2021 по 2024 годы реализованы государственные активы на сумму 47 трлн сумов — это в 30 раз больше, чем за предыдущее десятилетие.
В результате число предприятий с государственной долей сократилось вдвое, а доля государства в экономике — на 13 процентов. Существенно повысилась и эффективность приватизированного имущества. Если раньше в основном продавались небольшие предприятия и объекты, то в последние годы начали выставляться на торги и крупные активы. В частности, были приватизированы такие предприятия, как «Ферганаазот», Кунградский содовый завод, «Фотон», «Темирйул-контейнер», а также гостиницы «International» и «Lotte». В ноябре прошлого года впервые было проведено «народное IPO», в рамках которого населению были проданы более 3 миллионов акций Товарно-сырьевой биржи. В результате 11 тысяч граждан стали акционерами.
Недостатки в сфере:
- без анализа инфраструктурных возможностей выставлен на торги участок в 1,5 тыс. гектаров — его не удается продать уже более года.
- задерживается согласование 4 тыс. участков;
- министерства и хокимияты не передали Агентству по управлению госактивами 243 объекта, подлежащих продаже в прошлом году;
- 22 предприятия, включая «Узавтосаноат», «Узкимесаноат», «Узметкомбинат», «Узбекнефтегаз», до сих пор не перешли на международные стандарты финансовой отчетности;
- компании «Узбекистон почтаси», «Uzbekistan Airports», «Узбекистон темир йуллари» не имеют кредитных рейтингов.
Цели в области приватизации государственного имущества на 2025 год:
- реализовать госимущество на 30 трлн сумов, из которых 10 трлн сумов поступят в бюджет;
- выставить на продажу доли государства в 116 предприятиях и 581 объект недвижимости;
- выставить на аукцион 6,1 тыс. гектаров земель с ожидаемыми продажами до 6 трлн сумов;
- предложить инвесторам не менее 300 месторождений и участков, чтобы привлечь 500 млрд сумов.
- «В результате в экономику поступят дополнительные инвестиции, расширятся возможности для бизнеса, будут созданы тысячи новых рабочих мест», — говорится в сообщении.
Для достижения этих целей предоставят ряд льгот:
предприниматели смогут выкупить в собственность объекты, которые они арендовали на протяжении не менее пяти лет. В настоящее время таких объектов 632. Реализация их арендаторам может обеспечить 2 трлн сумов поступлений:
- нереализованные активы «Узпахтасаноат» — 131 объект — повторно выставят на аукцион со снижением начальной стоимости до 50% и возможностью рассрочки до трех лет;
- в настоящее время хокимиятам принадлежит не менее 51% в 537 рынках и торговых комплексах республики. Норма об обязательном участии хокимиятов во владении рынками отменят, что создаст дополнительные возможности для предпринимателей;
- расширят и возможности для продажи земельных участков: небольшие, долго не продающиеся и расположенные рядом участки будут объединять и повторно выставлять на торги.
В ходе совещания привели положительные примеры эффективного использования госактивов с увеличением поступлений в местный бюджет. Так, в Ташкенте провели инвентаризацию муниципальной собственности, создали электронную базу, определили 102 неэффективных здания и 97 гектаров свободной земли, которые уже начали выставлять на аукцион. В прошлом году от приватизации 118 гектаров земельных участков под зданиями и сооружениями получено 60 млрд сумов — в 5 раз больше по сравнению с 2022 годом.
Этот опыт внедрят в областных центрах в текущем и в районах в следующем году.
Одно из ключевых направлений — выход госпредприятий на международный рынок. Эта практика доказала свою эффективность и получила признание международных организаций.
Президент поручил ответственным лицам продолжить этот процесс с привлечением экспертов.
В этом году планируют выставить на международные рынки акции 28, в следующем году на публичные торги — акции еще 10 крупных предприятий.