В Беларуси под запрет попал целый список товаров из зарубежья

Также под запрет попали консервированные оливки ITLV испанского производства. В результате исследования продукции было выявлено, что в составе содержится пищевая добавка консервант диоксид серы (Е220), количество которой составило (80,2±18,4) мг/кг. Добавка не была заявлена изготовителем. Как отметили в Госстандарте, она недопустима для использования в производстве оливок.