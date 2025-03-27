В Беларуси под запрет попал целый список товаров из зарубежья

В список запрещенной продукции попала смесь овощная замороженная DETOX торговой марки «Мираторг». Производитель — российская компания. В ходе проверки были обнаружены бактерии группы кишечной палочки (колиформы) в 0,1 г, что является недопустимым.
Также под запрет попали консервированные оливки ITLV испанского производства. В результате исследования продукции было выявлено, что в составе содержится пищевая добавка консервант диоксид серы (Е220), количество которой составило (80,2±18,4) мг/кг. Добавка не была заявлена изготовителем. Как отметили в Госстандарте, она недопустима для использования в производстве оливок.
Запрет был вынесен в отношении апельсина обезвоженного консервированного с сахаром (цукат), производителем которого является JUNAN MAX TRADE CO., LTD (КНР). В составе была обнаружена пищевая добавка консервант диоксида серы (Е220). Количество составило (259,4±59,7) мг/кг. Максимальный допустимый уровень содержания такой добавки составляет 100 мг/кг, что значит, показатель превышен в 2,6 раза.