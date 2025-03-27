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Проект застройки по КРТ в Ленинском районе прошел экспертизу

В октябре 2024 года инвестор приступил к расселению ветхих домов на участке.

Источник: пресс-служба правительства Нижегородской области

Проект комплексного развития территорий жилой застройки в Ленинском районе Нижнего Новгорода прошел экспертизу. Об этом сообщается на сайте ГИС ЕГРЗ.

Как отмечается, новая застройка запланирована в границах улиц Дружбы, Снежной, Энтузиастов и реки Ржавки в Ленинском районе. Положительное заключено выдано на первый этап работ, который включает в себя строительство многоквартирного дома.

В октябре 2024 года застройщик уже приступил к расселению ветхих домов на участке. Кроме того, в план входят строительство детского сада на 320 мест, перенос поликлиники в новые помещения и разработка проекта для школы на 1100 учеников.