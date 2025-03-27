«Вместо автобусов и маршруток»: в Калининграде пустят троллейбусы от Сельмы до онкоцентра

Кроме того, с 1 апреля маршрут № 34 начнёт курсировать от СНТ «Мечта» в Прибрежном до улицы Левитана. «Прежде этим маршрутом один автобус связывал СНТ “Мечта” и Южный вокзал. Но к нему присоединят бывший 12 маршрут, на котором тоже ходил единственный автобус от Южного вокзала до Левитана», — говорится в сообщении. С 1 апреля на обновлённый маршрут № 34 выпустят сразу пять автобусов.