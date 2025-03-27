«Вместо автобусов и маршруток»: в Калининграде пустят троллейбусы от Сельмы до онкоцентра

В Калининграде с 1 апреля троллейбусы № 2 пустят по маршруту от Сельмы до онкоцентра в Родниках. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации.
«С 1 апреля до 31 мая для изучения реального пассажиропотока ликвидируется автобус № 33 и 75 маршрутка, а вместо них до Родников от ДС “Янтарный” по Согласия и Гайдара будет ходить троллейбус № 2», — говорится в публикации.
Отмечается, что таким образом жители района Советского проспекта смогут добираться до новой поликлиники на Сельме. Также освободится часть водителей, которых «Калининград-ГорТранс» сможет перераспределить на другие направления.
Троллейбусы № 2 пойдут по Московскому, Гвардейскому проспектам, Театральной, проспекту Мира, Леонова, через кольцо на Борзова по Советскому проспекту, Гайдара, Согласия к конечной остановке «ДС “Янтарный”». В обратном направлении — по Согласия, Гайдара, Советскому проспекту, Красной, Борзова, Комсомольской, проспекту Мира, Театральной, проспектам Мира, Гвардейскому, Московскому к конечной остановке «посёлок Родники».
Также с 1 апреля скорректируют движение автобуса № 21. При следовании с улицы Морозова в центр транспорт поедет на Коммунистическую в сторону Южного обхода с разворотом у ЖК «Апельсин» и после вернётся на привычный путь.
Кроме того, с 1 апреля маршрут № 34 начнёт курсировать от СНТ «Мечта» в Прибрежном до улицы Левитана. «Прежде этим маршрутом один автобус связывал СНТ “Мечта” и Южный вокзал. Но к нему присоединят бывший 12 маршрут, на котором тоже ходил единственный автобус от Южного вокзала до Левитана», — говорится в сообщении. С 1 апреля на обновлённый маршрут № 34 выпустят сразу пять автобусов.
Ранее в Калининград доставили 13 троллейбусов «Синара» из Челябинска. Позже привезли две единицы электротранспорта «Транс-Альфа». Общая сумма контрактов составляет 486 миллионов рублей. Новые машины начали выпускать на линию с 13 января.
Деньги на обновление троллейбусного парка выделили из резервного фонда правительства РФ. Калининград получил на эти цели 418,3 миллиона рублей.
В 2023 году в городе уже тестировали троллейбус «Синара». Технику с автономным ходом хотели закупить для запуска электротранспорта в отдалённые районы: Чкаловск, Космодемьянского и Борисово.