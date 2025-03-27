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Электроэнергия в Молдове может опять подорожать, уже в апреле: Румыния повышает закупочные цены для Кишинева — что вы хотели, брынза ку бань

Молдову ждёт рост цен на электроэнергию с апреля 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

С апреля 2025 года стоимость электроэнергии, импортируемой из Румынии, может значительно вырасти. Это связано с истечением срока действия Постановления правительства Румынии, которое ограничивает цену на уровне 400 RON/MWh до 31 марта 2025 года.

Соответственно, после этой даты Молдова рискует покупать энергоносители у Румынии по гораздо более высоким ценам, диктуемым свободным рынком.

В дальнейшем Молдова может столкнуться с ценами по рыночным условиям, что отразится на потребителях. Правительство планирует использовать часть кредита от ЕБРР для стабилизации ситуации.