Электроэнергия в Молдове может опять подорожать, уже в апреле: Румыния повышает закупочные цены для Кишинева — что вы хотели, брынза ку бань

С апреля 2025 года стоимость электроэнергии, импортируемой из Румынии, может значительно вырасти. Это связано с истечением срока действия Постановления правительства Румынии, которое ограничивает цену на уровне 400 RON/MWh до 31 марта 2025 года.
Соответственно, после этой даты Молдова рискует покупать энергоносители у Румынии по гораздо более высоким ценам, диктуемым свободным рынком.
В дальнейшем Молдова может столкнуться с ценами по рыночным условиям, что отразится на потребителях. Правительство планирует использовать часть кредита от ЕБРР для стабилизации ситуации.