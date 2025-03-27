«Испанские оливки, китайские цукаты, хинкали». В Беларуси запретили продавать ряд зарубежных продуктов

В реестре еще оказались китайские цукаты — апельсин обезвоженный консервированный с сахаром от производителя JUNAN MAX TRADE CO., LTD. В их составе белорусские специалисты обнаружили пищевую добавку — консервант диоксида серы (Е220). При этом зафиксировано превышение количества консерванта в 2,6 раза. При допустимом уровне добавки 100 миллиграммов на килограмм его количество составило около 259,4 миллиграммов на килограмм.