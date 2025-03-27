«Испанские оливки, китайские цукаты, хинкали». В Беларуси запретили продавать ряд зарубежных продуктов

Ряд импортных продуктов попали в Беларуси под запрет и включены в Реестр опасной продукции Госстандарта.
Так, под запрет к реализации попала замороженная овощная смесь бренда DETOX от торговой марки «Мираторг» компании «Трио-Инвест» из Домодедово. В замороженных овощах нашли недопустимое количество (0,1 грамма) колиформы — бактерии группы кишечной палочки.
Еще не разрешили продавать испанские консервированные оливки ITLV. В их составе нашли незаявленную пищевую добавку — консервант диоксид серы (Е220). В Госстандарте обратили внимание, что данная добавка недопустима для использования в производстве оливок.
В Беларуси под запрет попали оливки из Испании. Фото: Госстандарт.
В реестре еще оказались китайские цукаты — апельсин обезвоженный консервированный с сахаром от производителя JUNAN MAX TRADE CO., LTD. В их составе белорусские специалисты обнаружили пищевую добавку — консервант диоксида серы (Е220). При этом зафиксировано превышение количества консерванта в 2,6 раза. При допустимом уровне добавки 100 миллиграммов на килограмм его количество составило около 259,4 миллиграммов на килограмм.
И также под запрет попали хинкали «Грузинские» от ИП из Нижегородской области России. Замороженные мясные полуфабрикаты в тесте не прошли проверку по микробиологическому показателю безопасности. В их составе выявлены патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонелла в 25 граммах продукта.
Тем временем Совмин разрешил ввозить секонд-хенд в Беларусь из Литвы.
Между тем МАРТ сказал, как увеличить продажи белорусских товаров.