Глава автомобильного союза Хайцеэр рекомендовал менять резину на городских авто

В столицу пришла «автомобильная» весна. Синоптик Евгений Тишковец рассказал, что среднесуточная температура в Москве поднимается выше пяти градусов. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр отметил, что можно смело отправляться менять зимнюю резину на летнюю.
— Если человек живет за городом — в районах, где ночные температуры ниже, то стоит подождать, пока температура не поднимется, — отметил Ян Хайцеэр в беседе с 360.ru.
Если машина используется только в городских условиях, то стоит поменять резину.
Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщала, рассказала, что что 29 и 30 марта погода в Москве будет соответствовать середине апреля. Температура поднимется до +15°С, что выше нормы на 4−5°С, пишет Газета.ru.
Автомобилисты центральных регионов России смогут заменить зимнюю резину на летнюю с 25 марта, на две недели раньше обычного срока, пишет Царьград.
Ранее, специалисты экспертно-технического центра посоветовали автовладельцам не пренебрегать «сезонным техобслуживанием» автомобиля, включающим замену масла, фильтров и технических жидкостей, пишет RT.