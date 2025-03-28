Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 28 марта

В Национальном банке установили курсы валют на 28 марта 2025 года, пятницу. В частности, курс доллара и курс евро понижены, а курс российского рубля увеличен.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на пятницу, 28 марта, Национальный банк определил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1259 белорусского рубля, 1 евро — 3,3672 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6570 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, установленными на четверг, 27 марта, курс доллара и курс евро уменьшены, а курс российского рубля подрос. Ощутимее при этом изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара уменьшен на 0,0026 белрубля, курс евро стал легче на 0,0102 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0038 белрубля.
Еще в Беларуси запретили продавать ряд зарубежных продуктов: «Испанские оливки, китайские цукаты, хинкали».