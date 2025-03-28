Путин рассказал о состоянии экономики России.
Экономическое положение и финансовое состояние России стабильно и находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Экономика и финансы России находятся в стабильном, удовлетворительном состоянии, хотя денег всегда не хватает. Россия является четвертой страной в мире по объему экономики после Китая, США и Индии, остальные — ниже», — добавил Путин.
Россия демонстрирует значительные экономические успехи, несмотря на давление международных санкций, которых насчитывается более 28 тысяч. В частности, прогнозируемый рост ВВП составляет 4,1%, что значительно превышает средний показатель среди развитых стран, а реальный доход населения продолжает расти.