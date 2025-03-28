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Путин раскрыл секреты российской экономики

Экономическое положение и финансовое состояние России стабильно и находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

Путин рассказал о состоянии экономики России.

Экономическое положение и финансовое состояние России стабильно и находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Экономика и финансы России находятся в стабильном, удовлетворительном состоянии, хотя денег всегда не хватает. Россия является четвертой страной в мире по объему экономики после Китая, США и Индии, остальные — ниже», — добавил Путин.

Россия демонстрирует значительные экономические успехи, несмотря на давление международных санкций, которых насчитывается более 28 тысяч. В частности, прогнозируемый рост ВВП составляет 4,1%, что значительно превышает средний показатель среди развитых стран, а реальный доход населения продолжает расти.