Суд вернул Ивановский завод тяжелого станкостроения бывшим владельцам

Суд отклонил апелляцию Генпрокуратуры.
Второй арбитражный апелляционный суд утвердил решение о возвращении АО «Ивановский завод тяжелого станкостроения» (ИЗТС) его бывшим владельцам. Предприятие было изъято у частных собственников по иску Генпрокуратуры, но суд первой инстанции в январе постановил вернуть предприятие законным владельцам.
«Первая инстанция утвердила поворот в январе, рассмотрев иск частных собственников предприятия, у которых оно было изъято весной 2024 года. Генпрокуратура пыталась оспорить это решение в апелляции», — передает РБК.
История Ивановского завода тяжелого станкостроения (ИЗТС) схожа с ситуацией на машиностроительном заводе им. Дзержинского, где после банкротства была проведена продажа дебиторской задолженности. В случае с ИЗТС, предприятие также пережило период нестабильности, когда было изъято у частных собственников, что привело к судебным разбирательствам и возвращению его по решению суда.