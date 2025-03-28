Суд вернул Ивановский завод тяжелого станкостроения бывшим владельцам

История Ивановского завода тяжелого станкостроения (ИЗТС) схожа с ситуацией на машиностроительном заводе им. Дзержинского, где после банкротства была проведена продажа дебиторской задолженности. В случае с ИЗТС, предприятие также пережило период нестабильности, когда было изъято у частных собственников, что привело к судебным разбирательствам и возвращению его по решению суда.