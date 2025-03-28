Автоэксперт перечислил цвета машин, которые выгоднее всего брать

Ранее Финансовый консультант Александр Патешман в беседе с Life.ru раскрыл лайфхаки, как сэкономить на техническом обслуживании (ТО) машины с приходом весны. По его мнению, проверка состояния автомобиля осуществляется дважды в год — осенью и весной. Перед заменой колес решаются «зимние проблемы», которые обычно касаются подвески.