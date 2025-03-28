Иркутский авиационный завод приступил к сборке очередного самолета МС-21. Как сообщили КП-Иркутск в Объединенной Авиастроительной Корпорации, в цехе уже завершена сборка отсека Ф2 (часть, в которой находится грузовая кабина — Ред.).
— Отсек снят со стапеля общей сборки (устройство для фиксации деталей — Ред.), сейчас его передали в производство покрытий. Затем он отправится в цех 246, где, в рамках сборки переднего полуфюзеляжа (корпус самолета — Ред.), будет состыкован с отсеком Ф1, который уже собран в цехе 205, — отметили в пресс-службе Корпорации.
Следующая задача специалистов — завершить сборку остальных отсеков самолета МС.0026. Помимо этого в цехе 205 работают над созданием самолета МС.0027.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что компания «Яковлев» получила разрешение на серийное производство самолетов МС-21.