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Порты Владивостока «умнеют» по-китайски

Владивосток адаптирует китайский опыт «умных портов», применяя передовые технологии на собственной программной базе, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ Борис Титов, подводя итоги Боаоского Азиатского форума.

Источник: ДЕЙТА

По его словам, Китай стал лидером в цифровизации портовой логистики, активно используя искусственный интеллект, большие данные, блокчейн и интернет вещей. Такие решения внедрены в портах Сямыня, Шэньчжэня и Гуанчжоу, что позволило повысить точность обработки грузов, улучшить экономическую эффективность и снизить выбросы вредных веществ за счет оптимизированного времени стоянки судов.

Во Владивостокском порту реализуется аналогичный проект, но с применением отечественного программного обеспечения, добавил Титов. Он подчеркнул, что логистика является ключевым направлением для России, а «новая мировая гармония придет именно с Востока».

Кроме того, Титов обратил внимание на экологическую составляющую форума. Он подчеркнул, что 50 стран объединились для перехода Азии на чистую энергию, а инвестиции в возобновляемую энергетику превысили $1 трлн. При этом он отметил, что экологическим вопросам в Азии уделяется больше внимания, чем в западных странах в последние годы.

Боаоский Азиатский форум является важной международной площадкой, на которой обсуждаются экономические и экологические инициативы региона.