Порты Владивостока «умнеют» по-китайски

Кроме того, Титов обратил внимание на экологическую составляющую форума. Он подчеркнул, что 50 стран объединились для перехода Азии на чистую энергию, а инвестиции в возобновляемую энергетику превысили $1 трлн. При этом он отметил, что экологическим вопросам в Азии уделяется больше внимания, чем в западных странах в последние годы.