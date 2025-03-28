Порты Владивостока «умнеют» по-китайски

По его словам, Китай стал лидером в цифровизации портовой логистики, активно используя искусственный интеллект, большие данные, блокчейн и интернет вещей. Такие решения внедрены в портах Сямыня, Шэньчжэня и Гуанчжоу, что позволило повысить точность обработки грузов, улучшить экономическую эффективность и снизить выбросы вредных веществ за счет оптимизированного времени стоянки судов.
Во Владивостокском порту реализуется аналогичный проект, но с применением отечественного программного обеспечения, добавил Титов. Он подчеркнул, что логистика является ключевым направлением для России, а «новая мировая гармония придет именно с Востока».
Кроме того, Титов обратил внимание на экологическую составляющую форума. Он подчеркнул, что 50 стран объединились для перехода Азии на чистую энергию, а инвестиции в возобновляемую энергетику превысили $1 трлн. При этом он отметил, что экологическим вопросам в Азии уделяется больше внимания, чем в западных странах в последние годы.
Боаоский Азиатский форум является важной международной площадкой, на которой обсуждаются экономические и экологические инициативы региона.