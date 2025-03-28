Россиянам раскрыли, когда машина потребует больше всего трат

Васильев также акцентировал внимание на том, что современные автомобили оснащены технологиями, которые хоть и повышают комфорт и производительность, но делают ремонт значительно дороже и сложнее. Он упомянул о проблемах с полуторалитровыми турбомоторами, которые работают под высокой нагрузкой и склонны к стремительному износу.