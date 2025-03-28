Россиянам раскрыли, когда машина потребует больше всего трат

Современные двигатели сложнее ремонтировать.
Современные автомобили имеют тенденцию к быстрому износу, особенно после окончания гарантийного срока, что делает их финансово затратными в обслуживании. Многие проблемы начинаются уже после гарантии, превращая владение авто в дорогостоящее удовольствие, заявил автоэксперт Егор Васильев.
«Мотор может проявить признаки усталости, которые выражаются в масложоре, потере мощности, неуверенной работе, проблемах с запуском и повышенным расходом топлива. К сожалению, ремонтопригодность современных двигателей довольно посредственная. Во многих случаях, речь идет просто о замене сложных и очень дорогих узлов. Например, головки блока цилиндров», — отметил Васильев агентству «Прайм».
Васильев также акцентировал внимание на том, что современные автомобили оснащены технологиями, которые хоть и повышают комфорт и производительность, но делают ремонт значительно дороже и сложнее. Он упомянул о проблемах с полуторалитровыми турбомоторами, которые работают под высокой нагрузкой и склонны к стремительному износу.
В РФ к марту расходы на весеннюю подготовку автомобиля увеличились на 14−16%, достигнув более 35 тысяч рублей. Большая часть суммы — покупка летней резины. Рост цен связан с увеличением стоимости отдельных комплектующих и услуг.