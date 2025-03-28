Миллиардам тонн отходов найдут применение

Современные технологии позволяют почти полностью перерабатывать и снова пускать в производство большинство видов отходов.
В России создадут условия для увеличения доли экологичной продукции. В этом помогут развитие культуры использования природных ресурсов и изменение законодательства, которое учитывает мировые тренды на чистое производство. Снижение вредного воздействия на окружающую среду — задача для всех сфер, включая промышленность, энергогенерацию и ЖКХ, рассказал URA.RU замглавы комитета Госдумы по энергетике, координатор проекта «Единой России» «Зеленая экономика» Юрий Станкевич.
Это интервью URA.RU продолжает серию публикаций «Проекты для будущего России», в которых мы расскажем о проектах «Единой России». Руководство партии объявило, что в 2025 году россияне увидят реальную пользу по каждому из направлений. В интервью координаторы проектов расскажут, что сделано к настоящему моменту и какие планы у партии до следующих выборов в Госдуму, когда ожидается финальный отчет перед россиянами.
— Одна из задач проекта — адаптация бизнеса к рискам из-за перехода на экономику с низким выбросом парниковых газов. Какие инструменты и подходы используются для помощи предпринимателям?
Природное богатство России — не наследство, а заем у следующих поколений, говорит Юрий СтанкевичФото: Роман Наумов © URA.RU.
— В первую очередь нужно сформировать законодательство, отвечающее национальным интересам и учитывающее мировые тренды. Надо развивать экономику на основе внедрения наилучших доступных технологий. Идеологически наш проект основан на том, что природное богатство России — это не наследство, которое нам досталось от предыдущих поколений, а заем, который мы берем у следующих поколений. Поэтому нужно смотреть шире и говорить не только о сиюминутных мерах поддержки предпринимателей, но и о постепенной структурной трансформации экономики. Важный ее элемент — повышение ресурсной эффективности, когда для производства единицы продукции используется меньше природных ресурсов.
За последние несколько лет в рамках партийного проекта «Зеленая экономика» нам удалось сформировать нормативно-правовой базис. А дальше уже вопрос умелого применения бюджетных средств, внебюджетных инвестиций, выстраивания рынков, на которые придут бизнесмены, готовые в новых условиях производить конкурентоспособную продукцию и продавать ее, как внутри страны, так и за рубеж.
— Какие меры, программы и проекты разработаны партией для содействия компаниям при выходе на международные рынки. Как экологичное производство отразится на рентабельности российской продукции в мире и его конкурентоспособности?
В России ежегодно вырабатывается до 8 млрд тонн промышленного мусораФото: Илья Московец © URA.RU.
— Мы движемся к тому, что не только в России, но и во всем мире каждая единица энергетического, природного ресурса будет обходиться все дороже. Поэтому и формируем в рамках проекта эту правовую конструкцию и стимулирующие механизмы. Каждый стимул — это удачное сочетание кнута и пряника. Международные нормы (как, например, Парижское соглашение по климату) так или иначе подталкивают к тому, что доля экологичной продукции в любой отрасли должна увеличиваться. Наша задача — создать в стране такие условия, чтобы бизнес, работающий внутри страны и планирующий выход на мировой рынок, могли выпускать экологичную продукцию.
— Сокращение парниковых газов входит в число приоритетов проекта «Зеленая экономика». Какой вид «чистой» энергетики рассматривается в качестве приоритетного в стране — солнечная, ветряная, приливная или атомная?
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— В России утверждена стратегия социально-экономического развития с низким уровнем выбросов парниковых газов. Она принята в 2021 году и рассчитана на период до 2050-го. Но все еще нет плана ее реализации. Так произошло, потому что с 2022 года мы живем в новой реальности и понимаем, что дополнительные ужесточающие требования, которые были уместны еще три года назад, сегодня необходимо пересмотреть. Российский бизнес не должен быть зажат в тиски. В первую очередь нужно решать вопросы финансирования, сохранения экспортных каналов, приобретения технологий, многие из которых недоступны на отечественном рынке. Устанавливать новые ограничения в таких реалиях рискованно.
При этом мы считаем и открыто говорим на международных площадках, что российский топливно-энергетический баланс — один из самых чистых в мире благодаря высокой доле газовой генерации и атомной энергетики в его структуре. АЭС в среднем в мире вырабатывают около 15% электроэнергии, в России — около 20%.
В 2025 году планируется принять энергетическую стратегию, где будет прописана задача к 2042 году увеличить долю генерации АЭС до 25%. С этого года при поддержке «Единой России» запущен новый нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии», на выполнение которого в ближайшие три года выделяется более 100 млрд рублей.
К 2042 году долю атомной генерации электроэнергии в России хотят увеличить до 25%Фото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Конечно, другие направления — солнечная, ветряная, гидроэнергетика — тоже будут развиваться. Но решения по ним будут приниматься без искусственного увеличения их доли, а исходя из экономической целесообразности. Например, у нас есть регионы на юге России и Дальнем Востоке, где высокую эффективность показывают приливная и ветряная энергетика, и там их дол постепенно будет расти. Но в любом случае они не станут сопоставимы по объемам с атомной генерацией или использующей в качестве топлива природный газ, уголь.
— Проект партии направлен, в частности, на увеличение повторного использования материальных ресурсов в экономике. Каких результатов удалось добиться, какие материалы лучше всего поддаются повторному использованию?
— Главный результат, который мы можем, не стесняясь, считать своей заслугой, — то, что федеральный проект «Экономика замкнутого цикла» продлен до 2030 года включительно. Есть несколько ключевых показателей проекта — они связаны с объемом утилизации, сортировкой твердых коммунальных отходов и отходов производств, их вторичным оборотом.
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В стране образуются колоссальные объемы отходов. Большая часть из них, до 8 млрд тонн в год — это отходы производства, тогда как отходов потребления — десятки миллионов тонн ежегодно. И по части работы с отходами предприятий мы в начале пути, потому что экономика советского периода была направлена в первую очередь на активную разработку полезных ископаемых, увеличение объемов выпуска продукции, а вопросы, куда девать отходы, откладывались на потом. Но сегодня мы уже не можем игнорировать эту проблему.
Современные технологии позволяют практически полностью перерабатывать и пускать во вторичный оборот металлы, стекло, бумагу, картон, дерево, отдельные виды пластика. Мы ставим перед собой задачу, чтобы показатели утилизации, сортировки, вовлечения во вторичный оборот отходов в России росли из года в год.
На это выделяются деньги из бюджета, и нам нужно в рамках партийного контроля в тесном диалоге с органами исполнительной власти, с бизнесменами обеспечить безусловное достижение целевых показателей, закрепленных в федеральном проекте «Экономика замкнутого цикла», национальном проекте «Экологическое благополучие». Напомню, что по указу президента от 7 мая 2024 года, к 2030 году в России должно будет вовлекаться в повторный хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления.
— Каковы приоритеты «Единой России» в экономике замкнутого цикла? И как партийная программа отразится на качестве российских товаров и изделий?
Важное направление партпроекта — повышение культуры потребления и экологической ответственности людей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU.
— С повышением экологичности жизненный цикл товаров будет увеличиваться. Это связано и со снижением антропогенного воздействия на окружающую среду, и с более бережным использованием природных ресурсов, и с сокращением объемов потребления. Но важно, чтобы и сами россияне уделяли этому внимание. Чтобы, например, вовлекать во вторичный оборот упаковку, которую мы используем в быту, нужно через общение с людьми, образовательные программы доносить до них необходимость делать это. Чтобы люди все больше переходили к культуре разумного потребления, когда каждый задумывается, какой негативный вклад лично он вносит и что может предпринять, чтобы это исправить. Поэтому одна из задач проекта — разъяснительная.
— Как партийные активисты помогают привить россиянам ответственное отношение к потреблению товаров? Как «Единая Россия» взаимодействует с экоактивистами, с жителями, которые вовлечены в сортировку отходов?
Лишь чуть более половины домов в России оборудованы счетчиками отопленияФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
— Экологическая повестка уже широко проникла в массы, в стране много некоммерческих организаций, которые этим занимаются. Опросы показывают, что снижение негативного воздействия на окружающую среду традиционно входят в топ-10 самых актуальных вопросов для людей. Они все больше внимания уделяют качеству воздуха, питьевой воды, задумываются о том, какое наследство оставляют детям. Поэтому активистам не приходится сильно переубеждать россиян. Наша задача, используя, в первую очередь, возможности НКО экологической направленности на местах, доносить информацию о приоритетах государственной политики, о том, как власти поддерживают регионы, компании, механизмах стимулирования научной деятельности — конкурсах, программах, проектах, направленных на развитие экологической повестки.
В фокусе нашего внимания на 2025 год — совместные акции с Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема» по семи направлениям: лес и климат, экологическое просвещение, социальная экология, экологическое волонтерство, экономика замкнутого цикла, наука и бизнес в экологии и международная кооперация.
Не терять энергию.
— Какие меры принимаются для содействия модернизации ЖКХ, чтобы повысить его энергоэффективность и использовать ресурсы более разумно? И какие из них, по-вашему, наиболее эффективны?
— По поручению президента запущена комплексная программа модернизации ЖКХ. Суммы, которые она предусматривает на эти цели, измеряются триллионами рублей. Если говорить о взаимосвязи этой программы с нашим проектом, то мы сейчас прорабатываем вопрос перезагрузки политики энергосбережения. Она активно реализовывалась с 2009 года, однако потом с сокращением финансирования стала менее последовательной.
Требования к энергоэффективности многоквартирных домов нужно повысить, считают в «Единой России’Фото: Илья Московец © URA.RU.
Например, у нас сейчас нет обязательных энергетических обследований. Даже оценить объем ресурсов, которыми управляют ресурсоснабжающие организации, управляющие компании, сегодня невозможно. Поэтому мы поставили себе задачу в рамках проекта комплексно пересмотреть закон об энергосбережении, чтобы эти обследования проводить и установить более жесткие требования к энергоэффективности многоквартирных домов, общественных зданий и других объектов. И, соответственно, усилить контроль за работой ресурсоснабжающих организаций, посмотреть, какой экономии управляющие компании могли бы достичь, а также обеспечить повсеместную установку приборов учета.
Сейчас счетчики электроэнергии есть практически везде, а по учету тепловой энергии и газа вопрос во многих регионах остается актуальным. Не более 40% многоквартирных домов имеют приборы учета тепловой энергии, 55% — учета природного газа.
Каждая шестая квартира по-прежнему не оборудована приборами учета холодной и горячей воды. Такое пренебрежение к природным ресурсам недопустимо.
Отдельный вопрос — повышение надежности энергоснабжения, активная модернизация сетей. Например, сегодня почти 40% генерирующего оборудования имеют срок службы 45 лет и более, 57% линий электропередач работают за пределами установленного срока. Как следствие, каждый десятый киловатт-час теряется при передаче. В итоге, за это платит потребитель.