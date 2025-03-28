Миллиардам тонн отходов найдут применение

— С повышением экологичности жизненный цикл товаров будет увеличиваться. Это связано и со снижением антропогенного воздействия на окружающую среду, и с более бережным использованием природных ресурсов, и с сокращением объемов потребления. Но важно, чтобы и сами россияне уделяли этому внимание. Чтобы, например, вовлекать во вторичный оборот упаковку, которую мы используем в быту, нужно через общение с людьми, образовательные программы доносить до них необходимость делать это. Чтобы люди все больше переходили к культуре разумного потребления, когда каждый задумывается, какой негативный вклад лично он вносит и что может предпринять, чтобы это исправить. Поэтому одна из задач проекта — разъяснительная.