Доллара по 80 рублей больше не будет

— Импорт остается дорогим из-за дополнительных транзакционных издержек. Но уже в марте инфляция в России замедлилась, и скорее всего такая тенденция будет сохраняться. Укрепление рубля в первую очередь может отразиться на ценах товаров, которые не относятся к товарам первой необходимости. Особенно это касается дорогостоящих покупок и товаров длительного пользования, поскольку потребительская активность в отношении таких товаров охлаждается из-за ожидаемого снижения цен на них вследствие укрепления рубля, а также потенциального возвращения зарубежных производителей. Например, покупку автомобилей люди могут отложить, ожидая более выгодных условий и возвращения западных иномарок. В то же время на импортные повседневные товары спрос все равно сохранится, поскольку на фоне низкого уровня безработицы в стране, которая остается на минимальных уровнях, зарплаты в последнее время продолжали расти.