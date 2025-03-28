Доллара по 80 рублей больше не будет

К концу весны курс доллара может снова приблизиться к 100 рублям.
Доллар снова подорожает до конца весны, если не будет прогресса в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Оптимизм инвесторов после инаугурации Трампа и первых переговоров уже повлиял на курс, но теперь рынок ждет конкретных результатов, объяснила URA.RU ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. По ее словам, на рубль также будут давить падающие цены на нефть и санкции, введенные напоследок администрацией Байдена.
— Рубль с января заметно укрепился. Почему?
Рублю помог укрепиться рост цен на нефть и экспортных доходов России, объясняет Наталия ПырьеваФото: Пресс-служба «Цифра брокер».
— По нескольким причинам. Одна из них — геополитическая. Победа на выборах в США и инаугурация Дональда Трампа, его шаги по налаживанию взаимоотношений с Россией улучшили настроения инвесторов, в том числе зарубежных. Банк России отмечает спрос с их стороны на российские гособлигации. Также есть сезонный фактор: традиционно в первые месяцы года спрос на валюту со стороны импортеров снижается. В декабре они закупают товар, а после новогодних праздников делают паузу — оценивают поведение потребителей, спрос, считают остатки.
Тем более, на фоне разговоров о возможном возвращении западных компаний некоторые импортеры придерживают деньги, надеясь, что трансграничные платежи начнут работать лучше, и они смогут снизить издержки. Кроме того, росли цены на нефть, и экспортные доходы, которые поступали в Россию, были выше, чем до этого.
— Какой динамики можно ожидать в дальнейшем? Рубль останется на этих отметках, продолжит укрепляться, или доллар вернется к трехзначному курсу? От чего это зависит?
Доходы российских нефтяных компаний снижаются, в том числе из-за санкций СШАФото: Александр Кулаковский © URA.RU.
— Скорее всего на уровне около 80 рублей за доллар укрепление завершится. Весенние экспортные потоки будут меньше, чем те, которые были зимой, поскольку снижаются цены на нефть Brent, а на отечественные сорта — еще сильнее из-за санкций, которые ввела напоследок администрация Байдена против российского нефтегазового сектора. По данным Минфина и зарубежных рейтинговых агентств, экспортные потоки нефти и газа из России сокращаются. При этом постепенно будет восстанавливаться спрос на иностранную валюту со стороны импортеров и населения.
Геополитическая ситуация в целом пока остается прежней, само по себе начало переговоров и позитивный новостной фон еще не приводят к реальным изменениям внешнеторгового положения России. Эмоциональный фактор уже отражен в сегодняшнем курсе и постепенно сойдет на нет, если не будет конкретных решений — например, прогресса в урегулировании военного конфликта, разблокировки счетов или возвращения зарубежных компаний.
В ближайшие месяцы стоит ждать постепенного ослабления рубля. Резкого отскока не произойдет, но в течение второго квартала доллар подорожает до 90−95 рублей, и дальше динамика будет во многом зависеть от геополитики и цен на нефть.
— Как укрепление рубля отразится или уже отражается на инфляции в России? Снизятся ли цены на импортные товары и насколько? Почему пока этого не происходит?
Временно подешеветь могут дорогие импортные товары, включая китайские автомобилиФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
— Импорт остается дорогим из-за дополнительных транзакционных издержек. Но уже в марте инфляция в России замедлилась, и скорее всего такая тенденция будет сохраняться. Укрепление рубля в первую очередь может отразиться на ценах товаров, которые не относятся к товарам первой необходимости. Особенно это касается дорогостоящих покупок и товаров длительного пользования, поскольку потребительская активность в отношении таких товаров охлаждается из-за ожидаемого снижения цен на них вследствие укрепления рубля, а также потенциального возвращения зарубежных производителей. Например, покупку автомобилей люди могут отложить, ожидая более выгодных условий и возвращения западных иномарок. В то же время на импортные повседневные товары спрос все равно сохранится, поскольку на фоне низкого уровня безработицы в стране, которая остается на минимальных уровнях, зарплаты в последнее время продолжали расти.
Из-за высокой ключевой ставки ЦБ компании стали уже не так активно повышать зарплаты сотрудникамФото: Владимир Андреев © URA.RU.
— Эксперты отмечают, что в последнее время бизнес уже не так активно ведет зарплатную гонку, которая разгоняла инфляцию в последние годы. Это может замедлить рост цен?
— Да, это результат жесткой денежно-кредитной политики Центробанка. Высокая ставка ограничивает возможности бизнеса развиваться, обслуживать долги, открывать новые кредитные линии и в том числе расширять штат. Компаниям уже сложно наращивать расходы, наоборот, они начинают их сокращать, и одна из статей оптимизации — персонал. Зарплатная гонка замедляется, и это окажет влияние на потребительский спрос и темпы инфляции.
— Может ли это дать основание ЦБ начать снижать ставку в ближайшее время?
Рост российской промышленности в последние годы во многом обеспечил гособоронзаказФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
— Да, это может стать триггером, чтобы Банк России перешел к смягчению условий, но через несколько месяцев. Регулятор должен убедиться, что тенденция к охлаждению спроса устойчива по многим показателям. Оцениваются объемы кредитования, индекс потребительских цен, обстановка на рынке труда. Еще один параметр — спрос на облигации федерального займа: когда доходность краткосрочных бумаг начинает сокращаться, а долгосрочных, наоборот, расти, это говорит о том, что рынок ждет начала снижения ставки.
— Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заявила, что российская экономика движется по траектории «мягкой посадки». Относится ли это и к темпам роста ВВП и возможен ли уход в рецессию в этом году? Насколько серьезной и продолжительной она может быть?
— Рецессия в этом году вероятна, но лишь кратковременная, и в этом нет ничего страшного. Годовая динамика останется положительной, хотя прирост и будет меньше, чем в 2024 году. Уйти в минус на короткое время экономика может в какие-то отдельные месяцы в случае разрешения геополитического конфликта и сворачивания гособоронзаказа, потому что он сильно влияет на рост промышленности.
Короткая рецессия в этом году возможна, но по итогам года экономика вырастет, комментирует Наталия ПырьеваФото: Пресс-служба «Цифра брокер».
— Экспортеры говорят, что ослабление рубля им невыгодно. Например, глава «Норникеля» Владимир Потанин назвал сбалансированным курс 100 рублей за доллар. Стоит ли ждать от властей попыток ослабить рубль, чтобы поддержать экспорт, если российская валюта все-таки не начнет дешеветь по рыночным причинам?
— Власти неоднократно говорили, что не собираются вмешиваться в курсообразование. Тем более, даже если в геополитике все пойдет по самому позитивному сценарию — нормализации отношений с Западом, возвращения зарубежного капитала, ослабления санкций, то будет и обратная сторона медали. Капитал из России тоже будет уходить на зарубежные рынки, и еще вопрос, что будет больше — приток или отток. Поэтому рубль в любом случае вернется на адекватный курс, который будет выгоден и государству, и экспортерам.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЦБ пойдет на риск, чтобы остановить инфляцию.
— Значит, сейчас удачное время для покупки долларов? На фоне снижения курса их стали рассматривать как альтернативу банковским вкладам. Стоит ли снимать деньги с депозитов и покупать валюту, пока она дешевая?
— Всегда имеет смысл распределять свои вложения по разным инструментам, а не хранить их в чем-то одном. Стоит иметь сбережения в разных валютах, и в период, когда рубль укрепился, вполне целесообразно увеличить долю валюты в своем портфеле. Кроме депозитов и валюты, не стоит забывать и про долговой рынок — облигации, как государственные, так и корпоративные, остаются привлекательными. Для инвесторов, у которых больше аппетита к риску, имеет смысл присмотреться к рынку акций.