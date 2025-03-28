В Красноярском крае на торги выставят месторождение марганца

В Красноярском крае готовят к продаже месторождение марганца. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии РФ.
В 2025 году торги пройдут по 30 природным кладовым в Якутии и Мурманской области с запасами титана, фосфора, олова, вольфрама. Помимо этого, готовится к аукциону месторождение марганцевых руд Порожинское в Красноярском крае. Запасы на этом месторождении — 29,46 тысяч тонн.
Порожинское месторождение находится в Енисейско-Восточно-Саянской металлогенической провинции, включает в себя 12,7% запасов марганца в России.
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