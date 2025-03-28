В Красноярском крае на торги выставят месторождение марганца

В 2025 году торги пройдут по 30 природным кладовым в Якутии и Мурманской области с запасами титана, фосфора, олова, вольфрама. Помимо этого, готовится к аукциону месторождение марганцевых руд Порожинское в Красноярском крае. Запасы на этом месторождении — 29,46 тысяч тонн.