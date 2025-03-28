Эксперт Муртазин: южнокорейские компании готовятся к возвращению в РФ

Ряд компаний из Юго-Восточной Азии готовится к возвращению в Россию, сообщил aif.ru ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
«Решение по каждой компании будет приниматься в индивидуальном порядке. Вероятно, есть договоренности, что конкретная страна разблокирует какие-то наши активы, мы в обмен что-то дадим. Многие компании готовятся к возвращению в Россию, в первую очередь, из Юго-Восточной Азии, корейские компании», — сказал Муртазин.
При этом эксперт отметил, что в 2022 году в РФ также ждали возвращения ряда компаний, но они не вернулись.
Ранее Муртазин заявил, что у компании Ariston нет масштабных планов по возвращению в Россию.