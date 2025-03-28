Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Муртазин: южнокорейские компании готовятся к возвращению в РФ

В 2022 году в РФ также ждали возвращения ряда компаний, но они не вернулись, напомнил эксперт.

Источник: Аргументы и факты

Ряд компаний из Юго-Восточной Азии готовится к возвращению в Россию, сообщил aif.ru ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Решение по каждой компании будет приниматься в индивидуальном порядке. Вероятно, есть договоренности, что конкретная страна разблокирует какие-то наши активы, мы в обмен что-то дадим. Многие компании готовятся к возвращению в Россию, в первую очередь, из Юго-Восточной Азии, корейские компании», — сказал Муртазин.

При этом эксперт отметил, что в 2022 году в РФ также ждали возвращения ряда компаний, но они не вернулись.

СМИ ранее писали, что корейский производитель автомобилей Hyundai планирует вернуться в Россию и выкупить свой завод. Также сообщалось, что за перспективой снятия санкций внимательно наблюдают Samsung и LG Electronics, у которых есть заводы в России.

Ранее Муртазин заявил, что у компании Ariston нет масштабных планов по возвращению в Россию.