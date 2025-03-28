Эксперт Муртазин: южнокорейские компании готовятся к возвращению в РФ

«Решение по каждой компании будет приниматься в индивидуальном порядке. Вероятно, есть договоренности, что конкретная страна разблокирует какие-то наши активы, мы в обмен что-то дадим. Многие компании готовятся к возвращению в Россию, в первую очередь, из Юго-Восточной Азии, корейские компании», — сказал Муртазин.