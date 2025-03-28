Стало известно, какие западные бренды вернутся вслед за Ariston

По словам Мельниковой, с большой долей вероятности можно утверждать — скоро вернуться бренды, которые уже подали заявки на регистрацию и продление товарных знаков. Это Porsche, Coca-Cola, Pepsi и Dior. Также не стоит забывать о фирмах, которые уступили свое место новым брендам, но при этом имеют непосредственную связь с ними.