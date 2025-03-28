Жилищное строительство в Омской области превысило плановые значения

Особое внимание уделяется развитию социальной инфраструктуры в новых районах, подчеркивая необходимость обеспечения семей с детьми местами в детских садах и школах. Достигнуты договоренности о строительстве социальных объектов за счет внебюджетных средств. Планируется ввод в эксплуатацию четырёх школ и 10 детских садов за счет частных инвестиций до 2035 года. Ранее мы писали, что в Омской области можно вновь оформить семейную ипотеку. Одно из условий — в населённом пункте должен быть низкий процент ввода нового жилья.