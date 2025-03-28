Жилищное строительство в Омской области превысило плановые значения

Как сообщили в Правительстве Омской области, в первом квартале 2025 года показатели жилищного производства оказались выше запланированных. Наибольший вклад в увеличение общего производства внесло индивидуальное жилищное строительство.
Глава Омской области Виталий Хоценко проинформировал, что введено свыше 245 тысяч квадратных метров жилой площади. В регионе были построены многоквартирные дома и дома индивидуального строительства.
Также Виталий Хоценко отметил, что объёмы и темпы жилищного строительства в регионе демонстрируют ежегодный рост. В Омске федеральные и региональные застройщики возводят современное жильё в рамках масштабных инвестиционных проектов и проектов точечной застройки, одобренных областным архитектурно-градостроительным советом.
Особое внимание уделяется развитию социальной инфраструктуры в новых районах, подчеркивая необходимость обеспечения семей с детьми местами в детских садах и школах. Достигнуты договоренности о строительстве социальных объектов за счет внебюджетных средств. Планируется ввод в эксплуатацию четырёх школ и 10 детских садов за счет частных инвестиций до 2035 года. Ранее мы писали, что в Омской области можно вновь оформить семейную ипотеку. Одно из условий — в населённом пункте должен быть низкий процент ввода нового жилья.