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Жилищное строительство в Омской области превысило плановые значения

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что с начала 2025 года в Омской области было введено более 245 тысяч кв. м жилой площади.

Источник: Правительство Омской области

Как сообщили в Правительстве Омской области, в первом квартале 2025 года показатели жилищного производства оказались выше запланированных. Наибольший вклад в увеличение общего производства внесло индивидуальное жилищное строительство.

Глава Омской области Виталий Хоценко проинформировал, что введено свыше 245 тысяч квадратных метров жилой площади. В регионе были построены многоквартирные дома и дома индивидуального строительства.

Также Виталий Хоценко отметил, что объёмы и темпы жилищного строительства в регионе демонстрируют ежегодный рост. В Омске федеральные и региональные застройщики возводят современное жильё в рамках масштабных инвестиционных проектов и проектов точечной застройки, одобренных областным архитектурно-градостроительным советом.

Особое внимание уделяется развитию социальной инфраструктуры в новых районах, подчеркивая необходимость обеспечения семей с детьми местами в детских садах и школах. Достигнуты договоренности о строительстве социальных объектов за счет внебюджетных средств. Планируется ввод в эксплуатацию четырёх школ и 10 детских садов за счет частных инвестиций до 2035 года. Ранее мы писали, что в Омской области можно вновь оформить семейную ипотеку. Одно из условий — в населённом пункте должен быть низкий процент ввода нового жилья.