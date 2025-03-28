Власти Новосибирской области рассказали о ситуации с майнингом в регионе

Власти Новосибирской области прокомментировали в ответе на запрос Om1 Новосибирск ситуацию с майнингом криптовалют в регионе. Официального запрета на майнинг в регионе нет. Новосибирская область не входит в число территорий, где введены особые правила отбора мощности генерирующих объектов или существует дефицит электроэнергии. При этом предприятия отрасли и правоохранительные органы в Новосибирской области принимают меры по борьбе с незаконным (серым) майнингом.