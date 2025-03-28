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Власти Новосибирской области рассказали о ситуации с майнингом в регионе

Официального запрета на майнинг в регионе нет.

Источник: Om1 Новосибирск

Власти Новосибирской области прокомментировали в ответе на запрос Om1 Новосибирск ситуацию с майнингом криптовалют в регионе. Официального запрета на майнинг в регионе нет. Новосибирская область не входит в число территорий, где введены особые правила отбора мощности генерирующих объектов или существует дефицит электроэнергии. При этом предприятия отрасли и правоохранительные органы в Новосибирской области принимают меры по борьбе с незаконным (серым) майнингом.

«По информации “Россети Новосибирск” (АО “РЭС”), за 2024 год специалисты системообразующей территориальной сетевой организации Новосибирской области выявили и пресекли незаконную деятельность восьми майнинговых ферм, осуществлявших неучтённое потребление электроэнергии», — говорится в ответе министерства ЖКХ.

Общий объём хищения электроэнергии криптофермами составил 66 млн кВт/ч на сумму 400,7 млн рублей, что в четыре раза превышает показатели предыдущего года.