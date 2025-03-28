«Узбекистон темир йўллари» запускает ежедневные скоростные поезда по маршруту Гулистан — Ташкент — Чиноркент

Так, междугородний скоростной поезд начнёт курсировать по маршруту «Гулистан — Ташкент — Чиноркент — Ташкент — Гулистан». Также запускается ежедневный рейс поезда «Гулистан — Ташкент», что создаёт ещё больше удобств для пассажиров, регулярно передвигающихся между этими городами.
Новые рейсы направлены на улучшение транспортного сообщения между регионами и повышение уровня комфорта для пассажиров. Внедрение регулярного движения скоростных поездов позволит существенно сэкономить время в пути и повысить мобильность граждан.