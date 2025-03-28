Годовая инфляция в Омской области замедлилась до 10,6%

Одной из главных причин замедления инфляции стало расширение предложения и снижение спроса на ряд товаров и услуг. Кроме того, укрепление рубля помогло уменьшить издержки производителей и поставщиков.
Так, по сравнению с прошлым годом подержанные автомобили иностранных марок стали дешевле. Продавцы скорректировали цены из-за снижения спроса. Замедлился рост цен на бытовую технику: электрочайники, плиты и дрели. А пылесосы, планшеты и мониторы продолжили дешеветь.
Изменения коснулись и рынка недвижимости. Как отметил управляющий омским отделением Банка России Владимир Антипов, многие собственники предпочли сдавать жильё в аренду, а не продавать. В результате количество предложений увеличилось, а рост цен на аренду замедлился. Стоимость билетов на поезд в феврале также выросла меньше, чем годом ранее, что связано со снижением интереса к внутреннему туризму.
Однако не все товары подешевели. Производители молочной продукции были вынуждены компенсировать затраты на упаковку, логистику и оплату труда, а снижение производства молока повлияло на цены. В результате в феврале подорожали сметана, творог и кисломолочные продукты.
Специалисты отмечают, что инфляция продолжит замедляться, но для достижения целевого показателя в 4% к 2026 году потребуется сохранять высокие процентные ставки.