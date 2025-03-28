Годовая инфляция в Омской области замедлилась до 10,6%

Изменения коснулись и рынка недвижимости. Как отметил управляющий омским отделением Банка России Владимир Антипов, многие собственники предпочли сдавать жильё в аренду, а не продавать. В результате количество предложений увеличилось, а рост цен на аренду замедлился. Стоимость билетов на поезд в феврале также выросла меньше, чем годом ранее, что связано со снижением интереса к внутреннему туризму.