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Фальсифицированное сливочное масло нашли в Хабаровском крае

В продукции обнаружили сухое молоко, не указанное на упаковке.

Источник: Комсомольская правда

В торговых сетях Хабаровского края нашли сливочное масло, не соответствующее заявленному составу. Пробы продукции отправили на лабораторное исследование, где подтвердились признаки фальсификации. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Специалисты взяли образцы масла «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5% от партии весом 432 килограмма. Исследование показало, что в составе присутствует сухое молоко, хотя производитель из Волгоградской области не указал его на этикетке. Такой продукт должен стоить дешевле натурального масла.

Партия признана не соответствующей требованиям технических регламентов. Данные внесены в систему ветеринарного надзора «Веста». Владелец продукции, территориальные управления Россельхознадзора и Роспотребнадзора получили уведомления. Решается вопрос об изъятии товара.