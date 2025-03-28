Фальсифицированное сливочное масло нашли в Хабаровском крае

Специалисты взяли образцы масла «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5% от партии весом 432 килограмма. Исследование показало, что в составе присутствует сухое молоко, хотя производитель из Волгоградской области не указал его на этикетке. Такой продукт должен стоить дешевле натурального масла.