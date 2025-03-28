В Волгоградской области самую высокую зарплату может получать плиточник

Выяснилось, что в текущем году средняя зарплата для плиточников составила 182 343 рубля в месяц, что на 37% больше, чем годом ранее. Такой прирост объясняется увеличением спроса на этих специалистов в строительной сфере.
На втором месте по доходу оказался водитель-дальнобойщик с зарплатой около 180 882 рублей, что на 33% больше, чем показатели 2024 года. Это связано с увеличением объемов грузоперевозок на дальние расстояния.
Кроме того, в топ также вошел бурильщик со средней зарплатой 135 098 рублей, что на 8% выше, чем годом ранее.