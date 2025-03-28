Не по карману: как цены на жилье вынуждают владивостокцев переезжать

Сегодня динамика цен на аренду жилья во Владивостоке определяется тремя ключевыми факторами: объемом ввода новостроек, расходами на содержание жилья и миграционным потоком. В Приморском крае все эти показатели достигли максимальных значений, приблизившись к уровню Москвы и Санкт-Петербурга, отмечают эксперты.
Владельцы жилья, особенно в новостройках, где затраты на ремонт и подготовку квартир к сдаче существенно выше, активно корректируют цены в соответствии с рыночной конъюнктурой. VLADIVOSTOK1.RU поговорил с приморцами, которые снимают квартиры: оказалось, что многие тратят на оплату треть своей зарплаты.
Так, продавец-консультант Наталья Старцева арендует однокомнатную квартиру в старом доме на улице Жигура за 35 тысяч рублей в месяц. С августа собственник планирует поднять арендную плату до 40 тысяч после ремонта, что для одинокой женщины становится неподъемной суммой. Поиски альтернативы пока безрезультатны — за 25−30 тысяч рублей предлагают лишь маленькие гостинки или малосемейки в плохом состоянии. Дополнительные расходы на коммунальные услуги составляют 5−7 тысяч рублей ежемесячно.
Еще один житель Владивостока Евгений Григорьев рассматривает возможность переезда из центрального района в спальный, чтобы сократить расходы на аренду жилья на 15 тысяч рублей. Сейчас он платит 55 тысяч рублей за квартиру в районе кинотеатра «Океан», однако владелец планирует повысить стоимость до 70 тысяч. В поисках более доступного варианта он рассматривает районы улиц Школьной, Фадеева и Нейбута, где цены колеблются в пределах 50−55 тысяч рублей. Несмотря на то, что эти суммы все равно остаются высокими, альтернативы становятся все более ограниченными.
Некоторых больше стоимости аренды смущают платежи по коммуналке. Например, Анастасия Филиппова уже четыре года арендует трехкомнатную квартиру в районе Героев Тихоокеанцев за 38 тысяч рублей в месяц, что значительно ниже рыночных за подобное жилье. Мать-одиночка с двумя детьми сама занимается ремонтом и не планирует переезжать. Однако коммунальные платежи становятся серьезной нагрузкой для семьи — зимой они достигают 15−18,5 тысяч рублей, летом снижаясь до 8−9 тысяч, плюс дополнительные 2 тысячи ежемесячно за капремонт и вывоз мусора. При зарплате около 70 тысяч рублей и пособиях на детей, которые идут исключительно на их нужды, Анастасия опасается, что владельцы могут пересмотреть стоимость аренды до рыночного уровня, что сделает проживание в этой квартире неподъемным для ее бюджета.
По оценкам экспертов, среди районов с относительно стабильным ростом цен специалисты выделяют: 64-й и 71-й микрорайоны (20−50 тысяч руб.), ул. Тихая (20−60 тысяч руб.), ул. Фадеева (20−55 тысяч руб.), Снеговая Падь (30−65 тысяч руб.).
В центральных районах города — на Некрасовской, 3-й Рабочей, Толстого и Шилкинской — цены на аренду сильно различаются. В одном доме можно найти квартиру по старым ценам 2020 года, а в соседнем — уже по текущим рыночным. Особенно резкий контраст наблюдается, когда рядом с обычными панельными домами появляются новые жилые комплексы — в таких случаях разница в стоимости аренды между старыми и новыми домами может достигать 100 тысяч рублей.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в феврале 2025 года годовая инфляция в Приморском крае достигла 10,24%, превысив январский показатель (9,62%). В 2024 году приморцы потратили на платные услуги 238,4 млрд рублей, что на 2,1% больше, чем в 2023 году (без учета инфляции). Лидерами по расходам стали коммунальные услуги: 25% от всех трат, или 59,6 млрд рублей.