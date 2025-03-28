Не по карману: как цены на жилье вынуждают владивостокцев переезжать

Некоторых больше стоимости аренды смущают платежи по коммуналке. Например, Анастасия Филиппова уже четыре года арендует трехкомнатную квартиру в районе Героев Тихоокеанцев за 38 тысяч рублей в месяц, что значительно ниже рыночных за подобное жилье. Мать-одиночка с двумя детьми сама занимается ремонтом и не планирует переезжать. Однако коммунальные платежи становятся серьезной нагрузкой для семьи — зимой они достигают 15−18,5 тысяч рублей, летом снижаясь до 8−9 тысяч, плюс дополнительные 2 тысячи ежемесячно за капремонт и вывоз мусора. При зарплате около 70 тысяч рублей и пособиях на детей, которые идут исключительно на их нужды, Анастасия опасается, что владельцы могут пересмотреть стоимость аренды до рыночного уровня, что сделает проживание в этой квартире неподъемным для ее бюджета.