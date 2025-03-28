Евразийский экономический форум молодежи пройдет в Екатеринбурге

С 21 по 25 апреля в урлской столице пройдет XV Евразийский экономический форум молодежи, на него уже заегистрировались более 21 тысячи школьников, студентов, молодых ученых, дипломатических представителей из 30 стран, ректоров и проректоров ведущих вузов России. В этом году темой форума станет «Евразийская синергия», объединяющая многополярность и диалог цивилизаций. Организатором форума выступил Уральский государственный экономический университет.