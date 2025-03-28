Салоны красоты в Екатеринбурге резко подняли цены на услуги — причины

В Екатеринбурге многие салоны красоты с приходом весны подняли стоимость услуг. Заметно выросли цены на окрашивание волос, услуги ногтевого сервиса и макияж. О причинах повышения цен ЕАН рассказала кандидат наук, доцент УрФУ, директор салона красоты «Прима» Марина Плетнева.
"Тенденция на стремительный рост цен обозначилась еще с прошлого года. Это было вызвано скачком ставки рефинансирования, что сказалось на развитии экономики в целом.
Если крупный и средний бизнес за счет крупных заказов могли более-менее нивелировать ситуацию, то по малому и микро-бизнесу это сильно ударило, ведь салоны красоты находятся на самоокупаемости.
В нашем бизнесе нет какой-то огромной подушки безопасности, крупных тендеров, грантов, поэтому мы вынуждены реагировать на изменение ценовой политики повышением цен на свои услуги. В прошлом году мы впервые за всю историю салона повышали прайс дважды. Первый раз — к июню, когда ставка поднялась, второй раз — в сентябре, когда ставка уже достигла 21%", — объяснила Плетнева.
В этом году многие салоны подняли цены в марте. По словам эксперта в сфере бьюти-бизнеса, это было связано с ростом стоимости расходных материалов, прежде всего импортного производства.
"Основные поставщики красителей для волос из Европы. Это Италия, Германия, Франция. Ряд брендов ушли с рынка, а те, кто остались, были вынуждены повышать стоимость продукции в связи с тенденциями мировой экономики — ростом доллара, евро
Казалось бы, выросла стоимость только упаковки красителя, например, почему салоны поднимают цены тоже на 15%? Объясню. За это время выросла стоимость коммунальных услуг, услуг рекламщиков и других партнеров, с кем мы работаем. Поэтому мы, как и многие, вынуждены поднимать цены, иначе услуга будет нерентабельна", — объяснила в разговоре с ЕАН Плетнева.
Также рост цен обусловлен необходимостью индексации зарплаты мастеров. Большинство из них работают «на сделке», поэтому размер зарплаты напрямую зависит от стоимости услуг в салоне. Директор салона красоты объяснила, что меньше всего повышение цен коснулось стрижек, сильнее всего «выросли» услуги колористов, специалистов ногтевого сервиса и визажистов. Именно эти мастера используют в работе больше всего расходных материалов.
«Возьмем окрашивание бровей, ресниц, макияж. Краска для бровей, по сути, тоже скакнула в цене. Расходная часть растет — растет стоимость услуги. Что касается визажа, опытные специалисты работают на косметике люкс, а люкс сильно подорожал. Делать макияж за 1500 — это просто нерентабельно с учетом покупки новой помады, новой пудры и другой косметики», — отметила бизнес-эксперт.
По ее мнению, будущее на рынке будет зависеть во многом от ставки и от ситуации в экономике в целом. «Но мы работаем уже почти 14 лет и смотрим в будущее с оптимизмом», — добавила Плетнева.