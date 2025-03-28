Салоны красоты в Екатеринбурге резко подняли цены на услуги — причины

"Основные поставщики красителей для волос из Европы. Это Италия, Германия, Франция. Ряд брендов ушли с рынка, а те, кто остались, были вынуждены повышать стоимость продукции в связи с тенденциями мировой экономики — ростом доллара, евро и т. д. В этом году в феврале почти все поставщики подняли цены на 10−15%. Естественно, мы были вынуждены поднять стоимость услуг по колористике примерно на эту же сумму.